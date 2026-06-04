Jennifer Aniston en Lisa Kudrow staan open voor een nieuwe sitcom met hun voormalige Friends-collega Courteney Cox. Dat vertellen de actrices in een gezamenlijk interview met Variety.

Toen het gesprek op sitcoms kwam, zei Kudrow dat ze graag nog eens een comedyserie zou maken. Daarbij opperde ze direct een samenwerking met Aniston en Cox. Aniston reageerde enthousiast op het idee en stelde voor een serie over vriendinnen te maken.

De actrices blikten in het interview ook terug op hun tijd bij Friends. Kudrow vertelde dat zij de serie jarenlang nauwelijks terugkeek, omdat zij het ongemakkelijk vond zichzelf op televisie te zien. Inmiddels heeft ze alle seizoenen alsnog gezien. "Ik vond het geweldig", zei ze.

Ook haalden Aniston en Kudrow herinneringen op aan de opnames van de populaire sitcom, die van 1994 tot 2004 liep. Volgens Aniston was de chemie tussen de zes hoofdrolspelers geweldig.