Shia LaBeouf krijgt voorwaardelijke celstraf na vechtpartij

Shia LaBeouf (39) heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden gekregen voor zijn rol bij een vechtpartij in New Orleans. De 39-jarige acteur bekende schuld aan drie aanklachten. LaBeouf kreeg daarnaast een proeftijd van twee jaar opgelegd en moet een behandelprogramma voor alcoholgebruik volgen.

De acteur werd in februari gearresteerd na een ruzie in een bar tijdens Mardi Gras, het jaarlijkse carnaval in de Amerikaanse stad. Op videobeelden van het incident zou te zien zijn hoe LaBeouf een persoon tegen de grond duwt en een ander in het gezicht slaat.

Volgens entertainmentvakblad Variety zei de advocaat van LaBeouf dat haar cliënt met zijn schuldbekentenis verantwoordelijkheid wilde nemen voor zijn aandeel in de vechtpartij.