Jennifer Coolidge dacht bij auditie Legally Blonde aan hoofdrol

Jennifer Coolidge dacht aanvankelijk dat ze voor de film Legally Blonde uit 2001 auditie deed voor de hoofdrol. Dat gaf de actrice toe tijdens een bijeenkomst waarbij werd stilgestaan bij het feit dat de film 25 jaar geleden verscheen.

"Dit wil ik even kwijt. Want ik vond het hilarisch. Ik heb het geluk gehad dat ik voor de film werd gecast, maar ik dacht stom genoeg tijdens mijn auditie dat ik Elle zou spelen", zei de 64-jarige Coolidge volgens Deadline. De actrice was in de film uiteindelijk te zien als Paulette Bonafonté, de hoofdrol van Elle Woods ging naar Reese Witherspoon.

Na Legally Blonde uit 2001 volgden nog twee films. Volgende maand verschijnt op Prime Video de prequelserie Elle. Daarin speelt Lexi Minetree de jongere versie van het hoofdpersonage uit de filmtrilogie.