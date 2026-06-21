Spanje herstelt zich op WK met overtuigende zege op Saudi-Arabië

ATLANTA (ANP) - Spanje heeft zich met een 4-0-zege op Saudi-Arabië op het WK hersteld van de teleurstellende openingswedstrijd tegen Kaapverdië (0-0). Met Lamine Yamal voor het eerst in de basis zette de Europees kampioen de nummer 61 van de wereld in Atlanta vanaf het begin onder zware druk, met halverwege de eerste helft een 3-0-voorsprong als resultaat. Spits Mikel Oyarzabal was met twee treffers en een assist de uitblinker.

Zo zette Spanje een grote stap naar de volgende ronde. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente heeft na twee wedstrijden 4 punten. Saudi-Arabië staat op 1 punt, net als Uruguay en Kaapverdië. Zij treffen elkaar in de Nederlandse nacht van zondag op maandag nog.