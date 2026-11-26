De Amerikaanse actrice Jennifer Garner heeft donderdag meegedaan aan een sponsorloop voor de heropbouw van de wijk Palisades in Los Angeles. Dat is te zien op beelden die entertainmentwebsite Page Six heeft gepubliceerd. Garner deed met haar drie kinderen mee aan het liefdadigheidsevenement op Thanksgiving.

Los Angeles werd in januari 2025 getroffen door verwoestende natuurbranden op verschillende plaatsen in de stad. Zeker 31 mensen kwamen om het leven. De brand in Palisades duurde bijna drie weken en legde een gebied van bijna 10.000 hectare in de as.