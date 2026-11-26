FREIBURG (ANP) - FC Twente heeft in de Conference League voor het eerst puntenverlies geleden. Het elftal van trainer John van den Brom verloor in Duitsland in de slotfase met 2-1 bij SC Freiburg. FC Twente staat met 9 punten uit vier duels op de zevende plaats in het hoofdtoernooi.

FC Twente ging ook tegen de huidige nummer 3 van de Bundesliga uit van de eigen kracht. Daouda Weidmann was in de beginfase gevaarlijk met een vrije trap. Doelman Mio Backhaus kon de bal net uit de hoek wegtikken. Verdediger Aske Adelgaard was kort daarna ook dicht bij een doelpunt voor Twente.

SC Freiburg bleek een stuk efficiënter. Na een snelle omschakeling stelde Yuito Suzuki zijn ploeggenoot Cyriaque Irie in staat te scoren: 1-0. Sondre Ørjasæter schoot de bal in de slotfase van de eerste helft net naast.

FC Twente sloeg na een uur spelen toe. Younes Taha schoot prachtig raak uit een vrije trap (1-1). In de slotfase schoot Matthias Ginter een strafschop tegen de paal. Niklas Beste had vervolgens, in derde instantie, alsnog succes voor SC Freiburg: 2-1.