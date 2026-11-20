Jennifer Lawrence noemt haar zoen met Josh Hutcherson in The Hunger Games haar favoriete filmkus. Dat zei de actrice in de Amerikaanse talkshow Watch What Happens Live, waar Hutcherson naast haar zat. Chris Pratt, met wie Lawrence zoende in Passengers, eindigde als laatste.

Presentator Andy Cohen vroeg Lawrence vijf tegenspelers met wie ze op het scherm had gezoend te rangschikken. Liam Hemsworth, die net als Hutcherson in The Hunger Games speelde, werd tweede. Bradley Cooper en Timothée Chalamet eindigden op de derde en vierde plaats.

Lawrence speelde de rol van Katniss Everdeen in de populaire filmreeks. Ze vertelde ook dat ze de pijl en boog die ze als aandenken aan The Hunger Games had, niet meer kan vinden. "Ik denk dat ik hem kwijt ben, of hij is gestolen", aldus Lawrence.