De Amerikaanse acteur Kieran Culkin gaat weer samenwerken met de Britse schrijver en producer Jesse Armstrong. Culkin speelde eerder in de serie Succession, die werd gemaakt door Armstrong. "Ik weet nog niet of ik erover mag praten", zei de acteur in een interview op de Britse radiozender Heart. "Ik ga met Jesse aan een film werken. Hij heeft iets geschreven."

Het is niet duidelijk om welke film het gaat. Armstrong werkt momenteel aan de film Jonty, waarvan de opnames zijn afgerond in februari. Een releasedatum is echter nog niet bekend.

Succession gaat over de fictieve familie Roy, die een groot mediabedrijf in New York bezit. Het hoofd van de familie krijgt gezondheidsproblemen, waardoor onder zijn kinderen een strijd ontstaat om het bedrijf voort te zetten. Culkin speelde de rol van Roman Roy, een van de zoons. "Het was heel leuk, want ik besloot al vroeg: dit is iemand die nooit consequenties heeft ervaren. Hij kletst zichzelf in en uit iedere situatie. Hoe leuk is het om dat te spelen? Totaal gestoord."

Een spin-off van Succession, dat liep van 2018 tot 2023, lijkt hem echter "een verschrikkelijk idee". "Waar hoop je op? Neef Greg: de sitcom?"