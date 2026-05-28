Jennifer Lopez is gelukkig als vrijgezel

Jennifer Lopez zegt gelukkig te zijn als vrijgezel. Dat vertelde de zangeres en actrice in het programma Jimmy Kimmel Live!.

Als talkshowhost Jimmy Kimmel haar vraagt of ze ooit mee zou doen aan het programma The Bachelorette, zegt Lopez: "Alsjeblieft niet! Ik zit in mijn gelukkige tijdperk." Volgens Lopez voelt zij zich momenteel erg prettig alleen: "Het voelt heel goed."

Lopez zegt dat zij voorlopig geen behoefte heeft aan een nieuwe relatie. "Ooit ontmoet ik weer iemand, als ze goed genoeg zijn", aldus de 56-jarige ster.

Vorig jaar liep het huwelijk van Lopez en acteur Ben Affleck stuk. De twee waren sinds 2022 getrouwd.