Verbazing in Kamer over gebrek voortgang aanpak huiselijk geweld

DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer is veel verbazing en woede over het gebrek aan voortgang bij het tegengaan van huiselijk geweld. Tijdens een debat over dat onderwerp vroegen bijna alle partijen zich af hoe het kan dat er nog steeds zoveel misgaat bij het herkennen van onder meer kinder- en vrouwenmishandeling.

"Hoe kan het dat we hier nu weer dezelfde vragen stellen als vorig jaar?", vroeg Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA zich af. Vorig jaar debatteerde de Kamer over de ernstige mishandeling door pleegouders van een meisje uit Vlaardingen. Donderdag stelden Kamerleden dezelfde vragen over signalen die niet op tijd worden opgepikt over de twee kinderen die in Stadskanaal werden mishandeld.

"Ik heb er genoeg van", aldus Ingrid Coenradie (JA21). Zij wil geen update van lopende programma's, maar ze wil dat minister Mirjam Sterk (Zorg, CDA) eindelijk echt wat gaat doen. Coenradie opperde onder meer dat er bij het kleinste signaal van een kind binnen 48 uur een controle door een pedagoog volgt.

Onacceptabel

Er was grote eensgezindheid onder de negen aanwezige partijen dat het onacceptabel is dat steeds weer dezelfde discussie wordt gevoerd over verantwoordelijkheden en signalen. Onder anderen Bente Becker (VVD) en Marijke Synhaeve (D66) zeiden dat bureaucratie er niet voor mag zorgen dat kinderen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

De Kamer wil dat signalen vanuit de kinderen serieuzer worden genomen en dat iemand hoort wat er gebeurt met een melding van kindermishandeling. In Vlaardingen en in Stadskanaal ging het onder meer mis doordat signalen niet werden opgevolgd.

Verder was er brede steun voor hardere maatregelen tegen daders. "Zorg ervoor dat de dader het huis uit moet, niet de slachtoffers", zeiden meerdere Kamerleden.