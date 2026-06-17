Jennifer Lopez kreeg 'weinig hulp' bij opvoeding van kinderen

Jennifer Lopez heeft bij de opvoeding van haar tweeling met Marc Anthony amper hulp gekregen. Dat vertelde de 56-jarige zangeres in de podcast SmartLess van onder anderen Jason Bateman. Lopez blikte tijdens het gesprek terug op haar "waanzinnige" moederschap.

De zangeres liet weten trots te zijn op hoe ze haar kinderen in de bloei van haar carrière heeft opgevoed. "Ik dacht: 'Je hebt dat helemaal zelf gedaan'", aldus Lopez. "Dat is geweldig. Zo van: 'Je hebt maar heel weinig hulp gehad', weet je?"

"Mijn beide kinderen zijn aangenomen op de universiteiten waar ze wilden studeren", liet Lopez weten over haar 18-jarige tweeling Emme en Max. "Ze hebben allebei een beurs gekregen en gaan studeren waar ze willen studeren."

Lopez en Anthony waren zeven jaar getrouwd. In 2011 zetten de twee een punt achter hun relatie.