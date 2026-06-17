Tom Holland ziet Owen Cooper als potentiële opvolger Spider-Man

Tom Holland denkt dat tieneracteur Owen Cooper een mogelijke opvolger zou kunnen zijn als Spider-Man. Dat vertelde de 30-jarige Britse acteur in een interview met het blad Esquire.

Holland, die sinds 2016 de rol van de Marvel-superheld vertolkt, liet weten dat de 16-jarige Cooper volgens hem perfect bij de rol zou passen. "Owen Cooper zou fantastisch zijn", aldus Holland. "Hij is natuurlijk supergetalenteerd en op dit moment het gesprek van de dag."

De acteur benadrukte ook dat hij in de toekomst als producent betrokken wil blijven bij nieuwe Spider-Man-projecten. Daarnaast zou hij graag een mentorrol vervullen. "Op de manier waarop Robert Downey Jr. een mentor voor mij was tijdens mijn eerste drie films, zou ik die persoon graag willen zijn voor degene die mij opvolgt."

Cooper brak vorig jaar door met zijn rol in de Netflix-serie Adolescence. In 2025 liet de jonge acteur in een interview met Esquire zelf al weten interesse te hebben in de rol van Spider-Man. Het vierde deel uit de reeks Spider-Man: Brand New Day komt uit op 30 juli.