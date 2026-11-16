Jennifer Lopez maakt nieuwe muziek sinds kinderen uit huis zijn

Jennifer Lopez is extra gemotiveerd geraakt om nieuwe muziek te maken sinds haar twee kinderen het huis uit gingen. De 57-jarige artiest vertelt in gesprek met Jimmy Fallon dat ze in haar "gelukkige periode" zit. Lopez zegt wel twintig nummers te hebben gemaakt, maar "het voelt alsof ik pas halverwege ben".

"Er zijn er een paar waar ik echt enthousiast over ben", aldus Lopez over de nummers. De zangeres noemt de periode nadat haar tweeling vertrok naar de universiteit "een hele gelukkige tijd, ook al gingen er veel andere emoties mee gepaard". De Amerikaanse biecht op dat ze zes maanden lang onafgebroken heeft gehuild nadat haar kinderen uit huis gingen.

"Toen de kinderen weggingen, had ik zoveel gevoelens en emoties dat ik de studio inging en gewoon een beetje begon met spelen en muziek te maken", legt ze uit. "Het is de eerste keer sinds ik, ik weet niet, begin twintig was, dat ik niet met iemand samen ben en mijn kinderen heb. Ik ben alleen, ik ben vrij, ik kan doen wat ik wil! En het is op een bepaalde manier geweldig, maar ook raar", concludeert Lopez.

Jennifer Lopez kreeg een tweeling, Emme en Max, met haar ex-man Marc Anthony. Zij gingen in 2014 officieel uit elkaar.