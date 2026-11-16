The Guardian: voorzitter Franse voetbalbond daagt Infantino uit

LONDEN (ANP) - Philippe Diallo, de voorzitter van de Franse voetbalbond, is van plan om Gianni Infantino uit te dagen bij de verkiezing van het voorzitterschap van de mondiale bond FIFA. Volgens de Britse krant The Guardian wordt hij mogelijk dinsdag gepresenteerd als de kandidaat die door de Europese bond UEFA wordt gesteund.

De UEFA heeft al een tijdje geleden het vertrouwen in Infantino opgezegd. De bond keerde zich af van de Zwitser toen hij aandelen van het WK aan private investeerders wilde verkopen. UEFA-baas Aleksander Čeferin kondigde al eerder aan dat hij niet naar voren zou stappen als uitdager van Infantino. Oud-trainer Arsène Wenger werd recent genoemd als de kandidaat van de UEFA, maar de Fransman zou geen interesse hebben.

Kandidaten voor het voorzitterschap hebben tot woensdag middernacht de tijd om zich aan te melden. Er zijn tot nu toe drie officiële kandidaten: de huidige voorzitter Infantino, de Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega en de Japanse oud-international Kozo Tashima. De voorzittersverkiezing is op 18 maart.