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Jennifer Lopez viert NBA-titel: dank voor het verenigen van NYC

14 jun , 9:19Entertainment
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Jennifer Lopez heeft de basketballers van New York Knicks gefeliciteerd met het winnen van de NBA-titel. "Dank voor het samenbrengen van onze stad!" De zangeres en actrice deelde op Instagram een video waarop zij juichend naar de beslissende wedstrijd kijkt.
Lopez schrijft dat ze jarenlang heeft gewacht op het moment dat de Knicks weer kampioen zouden worden. De New Yorkse herinnert zich hoe ze in de jaren negentig na haar werk naar huis haastte om spelers als Patrick Ewing, John Starks en Charles Oakley in actie te zien.
"We hebben jarenlang geduldig op deze dag gewacht", schrijft Lopez. Volgens de artiest hebben de Knicks de stad opnieuw verenigd. "Hard werken, goedheid en teamwork betalen zich uit."
De Knicks veroverden zaterdag hun eerste NBA-kampioenschap sinds 1973 door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan.
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