Astrid Holleeder (60) voelt zich "onzeker". De schrijfster schrijft zondag op Instagram dat ze zich de afgelopen tijd afvroeg of mensen nog wel op haar berichten zaten te wachten.

"De onzekerheid van de laatste tijd is: wie zit er nou op mijn posts te wachten", schrijft Holleeder. Volgens haar gaat schrijven vaak gepaard met mooie en intense momenten, maar ook met twijfel.

Berichten van volgers hielpen haar volgens eigen zeggen om die onzekerheid te relativeren. "Jullie berichtjes waarin jullie zeggen: wat ben je stil en ik hoor je niet, maken dat ik weer zie dat ik niet altijd iets waard hoef te zijn voordat mensen me aardig vinden." Holleeder laat weten dat ze daarom weer vaker van zich wil laten horen op sociale media. "Ik ga weer door die onzekerheid heen posten", schrijft ze.

Astrid Holleeder is de zus van de tot levenslang veroordeelde Willem Holleeder. Ze schreef meerdere boeken over haar leven en speelde een belangrijke rol in de strafzaak tegen haar broer.