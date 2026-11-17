Schaatser Jenning de Boo heeft een relatie met actrice en model Julia van Hest. Dat heeft de 22-jarige schaatser bekendgemaakt in het YouTube-programma Guncle van Robbert Rodenburg. De Boo laat weten "hartstikke blij" te zijn met zijn nieuwe liefde.

"Ik heb nu sinds kort een relatie", vertelt de schaatser. Hij onthult dat hij zelf het eerste contact legde. "Ik zag haar profiel en dacht: dit is een knappe dame, dus ik stuur haar gewoon een berichtje."

Van Hest is onder meer bekend van haar rol als Chardonnay Mercedes in de serie Gooische Vrouwen. De Boo wist aanvankelijk niet dat zijn vriendin daarin speelde. "Ik mag het niet kijken van haar", grapt hij.

Privé

De schaatser vertelt dat hij het fijn vindt dat ze allebei hun eigen leven en carrière hebben. "Zij verdient haar eigen geld en heeft haar eigen carrière. We hebben beiden onze carrière op één." Ook willen de twee hun relatie zoveel mogelijk privé houden. "We willen niet alles online hebben."

Over een mogelijke romance tussen de twee werd al langer gespeculeerd. Voor Jenning de Boo is het zijn eerste relatie.