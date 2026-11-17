ANTALYA (ANP) - Op de klimaattop in het Turkse Antalya hebben Denemarken, Spanje, Portugal en Luxemburg aangekondigd met een 'routekaart' te komen om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Ze volgen op Nederland, Frankrijk, Duitsland en Finland, die zo'n plan al hebben. Ook andere landen zijn ermee bezig.

Onderdeel van de Deense routekaart is onder meer dat de productie van olie en gas in 2050 moet zijn afgebouwd en die van kolen in 2028. Die ambities waren overigens al langer bekend. Tegen 2030 moeten ook de zogeheten fossiele subsidies zijn uitgefaseerd, zei de Deense klimaatminister Samira Nawa in een persconferentie.

Vorig jaar probeerden tientallen landen op de klimaattop in het Braziliaanse Belém het idee van nationale routekaarten op te nemen in de slotverklaring, maar dat lukte niet. Nederland organiseerde hierop wel een aparte conferentie over het afbouwen van fossiele brandstoffen, samen met Colombia en bedoeld voor gelijkgestemde landen.

Vrijblijvendheid

De nationale routekaarten waarmee landen nu bezig zijn, komen hieruit voort. Het idee is dat ieder land erin een eigen pad kan bewandelen, passend bij de nationale omstandigheden. Tegelijkertijd leidt dat ook tot vrijblijvendheid, zeggen critici. In de Nederlandse routekaart worden bijvoorbeeld geen concrete einddata genoemd voor het uitfaseren van olie, gas en kolen.

"Deze nieuwe routekaarten genieten een sterk momentum, maar we hebben routekaarten van betere kwaliteit nodig in plaats van bestaande en ontoereikende toezeggingen opnieuw te verpakken", reageert Romain Ioualalen van non-profitorganisatie Oil Change International. Geloofwaardige routekaarten moeten volgens hem duidelijke einddata vastleggen voor het gebruik van fossiele brandstoffen en uiteenzetten hoe de transitie wordt gefinancierd.