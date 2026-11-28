Jenny Arean wil niet meer op het podium staan als haar stem haar in de steek zou laten. "Het moet niet gênant worden. Ik heb altijd gezegd: zolang die stem het doet, doe ik het ook", vertelt de 84-jarige zangeres zaterdag aan De Telegraaf.

Arean, die momenteel met een solovoorstelling in de Nederlandse theaters staat, zegt fit te blijven door onder meer rek- en strekoefeningen in de ochtend. Ook doet de actrice voor haar optredens zangoefeningen met een zanglerares die bij haar thuis komt.

Roken en drinken doet Arean naar eigen zeggen "reuze met mate. Voor belangrijke optredens kan ik weken geen sigaret aanraken. Dat kost mij geen enkele moeite, alles voor het goede doel." Ook vindt ze dat ze op haar oude dag "spaarzaam" met alcohol moet omgaan.

Arean zingt in haar show geliefde nummers uit haar decennialange carrière. Daarnaast vertelt ze hoe de teksten en de muziek zijn ontstaan. In mei 2027 besluit de zangeres haar tournee.