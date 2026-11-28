COLUMBUS (ANP) - Sterspeler Lionel Messi (39) is met Inter Miami uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs van de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. De titelverdediger ging in de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag na een late treffer met 1-0 onderuit op bezoek bij Columbus Crew.

Na een 3-0-nederlaag in de eerste wedstrijd betekende de verliespartij in het tweede duel uit de best-of-three-serie een definitieve uitschakeling voor de ploeg van onder meer Rodrigo De Paul, Luis Suárez en Casemiro.

Het winnende doelpunt voor Columbus viel in de blessuretijd van de tweede helft en werd gemaakt door Santiago Rodríguez.

Messi speelde in oktober zijn laatste interland voor Argentinië.