Jenny Arean weer met solovoorstelling de theaters in

Jenny Arean gaat vanaf volgende maand weer met een solovoorstelling de theaters in. De zangeres en cabaretière begint op 10 oktober in De Kleine Komedie in Amsterdam met haar programma Jenny Arean zingt.

De 84-jarige Arean zingt in het liedjesprogramma een selectie van de mooiste en meest geliefde liedjes uit haar oeuvre. Ook vertelt ze hoe de teksten en de muziek van haar liedjes zijn ontstaan en herinneringen die ermee verbonden zijn.

Arean speelt de komende maanden ook in steden als Den Haag, Lochem en Zwolle. Op 28 februari staat ze in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.