Nederland trekt 10 miljoen uit voor training Oekraïners

BRUSSEL (ANP) - Nederland trekt 10 miljoen euro uit voor trainingsfaciliteiten in Oekraïne om ervoor te zorgen dat meer mensen getraind kunnen worden. Dat heeft minister Dilan Yeşilgöz (Defensie) gezegd bij aankomst in Brussel, waar de EU-ministers van Defensie maandag onder meer extra steun aan Oekraïne bespreken.

"Goed getrainde soldaten betekent dat je overlevingskansen groter worden in de frontlinie. Zo hard en zo simpel is het", zei Yeşilgöz.

Nederland heeft volgens de defensieminister inmiddels bijna 100.000 militairen getraind, ook in Europees verband. "Dit heeft een enorme impact op de kansen om levend van het front terug te keren."