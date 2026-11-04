Hoewel Jenny McCarthy een deel van haar borstimplantaten al heeft laten weghalen, is ze nog niet bereid om alles er helemaal uit te halen. De actrice zegt in haar podcast The Jenny McCarthy Wahlberg Show nog niet klaar te zijn voor "courgette-tietjes".

Volgens de 54-jarige Amerikaanse maken veel mensen haar belachelijk om haar implantaten. "Touché, je hebt gelijk", zegt McCarthy daarover tegen haar gast en plastisch chirurg Terry Dubrow. "Misschien dat ik ooit op een dag, wanneer ik een oud vrouwtje ben, een vrije vogel wil zijn. Maar tot die tijd moet ik me nog in al die jurken en zo hijsen. Ik bedoel, ze zijn al veel kleiner dan ze waren. Maar ik ben nog niet klaar voor courgette-tietjes. Ik ben gewoon nog niet op dat punt."

McCarthy is momenteel te zien als jurylid in de Amerikaanse versie van The Masked Singer. Eerder speelde ze in series als Two and a Half Men en Chuck en de films Scream 3 en John Tucker Must Die.