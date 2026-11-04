Pierce Brosnan kijkt erg uit naar het moment dat bekend wordt wie de nieuwe acteur is die James Bond gaat spelen. Dat zei de voormalige 007-acteur, die de rol in vier James Bond-films speelde, in een interview met Vanity Fair. "Ik ben gewoon een man die erg benieuwd is wie deze epische rol gaat vertolken", aldus Brosnan.

De 73-jarige acteur kreeg de vraag hoe hij naar de huidige discussie over James Bond kijkt. Verschillende media zeggen dat Callum Turner, Jack Lowden en Josh O'Connor in de race zijn. "Alle mannen op de lijst zijn acteurs die ik bewonder", zegt Brosnan. Turner kan sowieso op zijn goedkeuring rekenen. Brosnan speelde samen met hem in de film The Only Living Boy in New York uit 2017. Maar "ze beschikken allemaal over een stem, een fysiek en een aanwezigheid op het witte doek".

"Wie de rol ook op zich neemt, ik wens hem het allerbeste", zegt Brosnan. "Het is lastig te zeggen wie het zal zijn, maar ik kijk vol verwachting uit naar het nieuws rondom de volgende James Bond."

De acteur, die in 2002 voor het laatst Bond speelde in Die Another Day, heeft er ook vertrouwen in dat de volgende film onder Denis Villeneuve een succes wordt. "Ik denk dat we omver geblazen worden. Villeneuve is iemand die ik zeer bewonder, en ik kijk ernaar uit om het resultaat te zien."