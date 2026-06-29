Jeremy Allen White vond afscheid nemen van The Bear moeilijk

Jeremy Allen White vond het moeilijk om afscheid te nemen van The Bear, schrijft The Hollywood Reporter na een interview met de acteur. White legt na vijf seizoenen zijn rol als de chef Carmy Berzatto neer, omdat de serie ten einde komt.

"Ik wist al zo'n twee jaar wanneer het zou eindigen en hoe het zou eindigen, dus er was genoeg tijd om ons voor te bereiden", zegt de 35-jarige Amerikaan over het afscheid. Desalniettemin is het gemis groot: "Ik ga deze mensen ontzettend missen, ik ga de set missen. De set van Bear is zo specifiek: ongelooflijk gedetailleerd en veeleisend, maar tegelijkertijd ook flexibel en bevrijdend. Het is moeilijk om afscheid te nemen van iets waar je van houdt." De serie gaat over Carmy die als bekroonde chef-kok de broodjeszaak van zijn overleden broer Mikey overneemt.

Medeacteur Lionel Boyce, de bakker en patissier van The Bear, vertelde vorige week in een interview met het ANP naar aanleiding van het afscheid dat de cast "als familie" voelde. De acteurs konden volgens Boyce "op elkaar leunen en vertrouwen".

De serie, bedacht door Christopher Storer, ging in 2022 in première en won veel prijzen. Het laatste seizoen is in Nederland sinds vrijdag te zien bij Disney+.