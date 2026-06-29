Jonas Smulders speelt Vledder in Baantjer

Jonas Smulders gaat de rol van Dick Vledder vertolken in de nieuwe versie van de serie Baantjer. Dat meldt Talpa na berichtgeving van RTL Boulevard. De opnames van de serie zijn onlangs van start gegaan.

Smulders treedt met de rol in de voetsporen van Victor Reinier, die Vledder tussen 1995 en 2006 speelde. Naast Smulders bestaat de hoofdcast uit Stephanie van Eer (Prins), Nasrdin Dchar (Keizer), Monic Hendrickx (Buitendam), Carolien Spoor (Peeters) en René van 't Hof (Lowietje). Eerder maakte het mediabedrijf bekend dat de rol van De Cock wordt vertolkt door Thomas Acda.

Daarnaast maken in iedere aflevering verschillende bekende Nederlanders hun opwachting als slachtoffer van een moord. "Baantjer blijft herkenbaar en trouw aan het origineel", laat Talpa in een verklaring weten. "Spannende moordzaken, de herkenbare band en dynamiek tussen De Cock, zijn collega's en commissaris Buitendam, en natuurlijk de vaste momenten in Café Lowietje. Elke aflevering nodigt uit om mee te puzzelen."

Net als de oorspronkelijke serie speelt het verhaal zich af in het centrum van Amsterdam. Daar buigt De Cock zich samen met zijn team over uiteenlopende moordzaken. De nieuwe Baantjer is vanaf 2027 te zien op SBS6 en verschijnt ook op Videoland.