Jeremy Clarkson roept op tot vroegtijdig testen op prostaatkanker

Jeremy Clarkson heeft na zijn recente kankerdiagnose mannen opgeroepen zich vroegtijdig te laten testen op prostaatkanker. De Britse presentator liet zaterdag op sociale media weten dat het goed met hem gaat omdat artsen de ziekte in een vroeg stadium hebben ontdekt.

"Ik ben niet alleen niet dood, het gaat prima met me", liet de 66-jarige Clarkson weten in een videoboodschap op Instagram. "Dat is te danken aan het feit dat ik me heb laten testen", benadrukte de Britse presentator.

"10.000 tot 12.000 mannen sterven in de Verenigde Staten jaarlijks aan prostaatkanker", sprak Clarkson zijn volgers toe. "Wees niet een van hen. Laat je testen."

De Britse presentator maakte onlangs in zijn programma Clarkson's Farm op Amazon Prime bekend dat bij hem een "agressieve" vorm kanker was geconstateerd. Inmiddels is hij na behandeling in remissie.