Oranje breekt record Brazilië met veertien ongeslagen WK-duels

HOUSTON (ANP) - Het Nederlands elftal heeft dankzij de zege van 5-1 tegen Zweden het record van de Braziliaanse voetballers uit de jaren 50 en 60 verbroken. Oranje is nu veertien WK-duels op rij ongeslagen. Tot zondag, toen het elftal van bondscoach Ronald Koeman met 2-2 gelijkspeelde tegen Japan, moest Nederland het record nog delen met sterspeler Pelé en de andere Braziliaanse internationals van die tijd.

Bij de reeks worden nederlagen na strafschoppen niet meegerekend. Oranje strandde in 2014 in de halve finale en in 2022 in de kwartfinale tegen Argentinië na penalty's.

Nederland verloor in 2010 voor het laatst op het WK, na verlenging in de finale tegen Spanje: 1-0. In 2014 won Oranje van Spanje (5-1), Australië (3-2), Chili (2-0), Mexico (2-1) en Costa Rica (0-0, winst na strafschoppen), Argentinië (0-0, verlies na strafschoppen) en Brazilië (3-0, om derde plaats). Vier jaar later ontbrak het Nederlands elftal na een mislukte kwalificatie op de mondiale titelstrijd.