Jesse Eisenberg wil meer in Europa gaan werken nu hij daadwerkelijk Pools staatsburger is geworden. Dat vertelde de acteur, bekend van The Social Network en Now You See Me, volgens The Hollywood Reporter zaterdag op het festival Karlovy Vary in Tsjechië. Hier kreeg Eisenberg de grote presidentiële oeuvreprijs.

De toenmalige Poolse president Andrzej Duda meldde begin 2025 al dat Eisenberg Pools staatsburger zou worden. De 42-jarige Eisenberg is geboren en getogen in de Verenigde Staten, maar zijn voorouders kwamen uit Polen en Oekraïne. De acteur schreef en regisseerde recent de film A Real Pain, over twee neven die een 'Holocaustreis' maken naar Polen om hun afkomst te onderzoeken.

Eisenberg vertelde in Karlovy Vary dat hij over een week eindelijk zijn paspoort krijgt. "Ik wilde Pools staatsburger worden vanwege mijn familiegeschiedenis", zei hij bij het ontvangen van de prijs. "Maar ook omdat ik meer tijd in mijn leven en in mijn werk wil doorbrengen in Europa, en vooral in Centraal-Europa."

Het wordt in de VS steeds lastiger om onderscheidende films te maken, stelt Eisenberg. "In de VS wordt het steeds moeilijker om films te maken waar ik zo van houd", zegt hij. "Verhalen over mensen, of gekke verhalen met een kleiner budget. Maar in Europa worden deze films juist gevierd en toegejuicht." Eisenberg is niet de enige acteur die in Karlovy Vary in het zonnetje werd gezet. Op de openingsavond ontving ook Dustin Hoffman een ereprijs voor zijn bijdrage aan de filmcultuur.