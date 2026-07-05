Lil Wayne heeft zijn publiek vrijdag bij een concert in New Hampshire meer dan twee uur laten wachten. Dat meldt TMZ op basis van boze berichten op sociale media. De rapper zou om 21.00 uur komen optreden, maar verscheen pas na 23.00 uur op het podium. Veel fans hadden toen de zaal al verlaten.

Het is het tweede incident bij een concert van Lil Wayne in korte tijd. De rapper kwam vorige week helemaal niet opdagen bij zijn concert in Bangor, in de Amerikaanse staat Maine. Ook hier reageerden fans boos op zijn afwezigheid. Lil Wayne bood later op sociale media wel zijn excuses aan, maar gaf geen reden voor het missen van zijn optreden.

Lil Wayne toert momenteel onder de noemer 20 Years of Carter Classics. Het gemiste concert in Maine wordt ingehaald op 28 juli.