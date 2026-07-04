Hollywood-acteur Jesse Eisenberg wil niet langer geassocieerd worden met Meta-topman Mark Zuckerberg. Dat vertelde hij volgens The Hollywood Reporter tijdens een panelgesprek op het filmfestival van Karlovy Vary in Tsjechië. Eisenberg portretteerde de medeoprichter van Facebook in de film The Social Network in 2010.

"Hij was niet vaak in de openbaarheid, dus het was meer een interessant personage", laat Eisenberg weten wanneer hij wordt gevraagd naar zijn rol als Zuckerberg. Al is zijn kijk inmiddels veranderd. "Maar ik wil niet meer met hem geassocieerd worden, want ik vind de vergelijking niet prettig."

Volgens hem is Zuckerberg iemand die "geen oog heeft voor anderen". "Als deze man de bedenker van deze wereld is, wil ik niet in die wereld leven", aldus Eisenberg.

Aaron Sorkin, de scenarioschrijver van The Social Network, maakte vorig jaar bekend te werken aan een vervolg op de film. Eisenberg benadrukte op het filmfestival niet aan het vervolg mee te willen werken. Andere rollen in de film uit 2010 waren onder meer weggelegd voor Andrew Garfield, Justin Timberlake en Armie Hammer. De film over de beginjaren van Facebook werd bekroond met drie Oscars.