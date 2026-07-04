Taylor Swift en Travis Kelce hebben hun gasten na hun bruiloft in New York verrast met een persoonlijk aandenken. Op sociale media deelde countryzangeres Maren Morris een foto van een geborduurde zakdoek die bezoekers mee naar huis kregen.

Op de foto van Morris is te zien dat de zakdoek, afgewerkt met kant, is voorzien van de initialen en trouwdatum van het bruidspaar. Daaronder verwijst het stel met de tekst: "So it's gonna be forever", naar het nummer Blank Space van Swift uit 2014.

De zangeres en American-footballspeler Travis Kelce gaven elkaar vrijdag het ja-woord in Madison Square Garden in New York. De bruiloft, waarbij zo'n duizend genodigden aanwezig waren, werd geleid door Adam Sandler. Onder de genodigden waren onder anderen Gigi Hadid en Bradley Cooper, Karlie Kloss, Selena Gomez, Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg. Het stel hield details van hun huwelijk grotendeels geheim.