Jessica Alba moet haar ex-man Cash Warren ruim een half miljoen dollar betalen. Dat schrijft het Amerikaanse People op basis van rechtbankdocumenten. Alba vroeg in 2025 na een huwelijk van meer dan zestien jaar een scheiding aan, die dit jaar werd afgerond.

Het gaat volgens People om een bedrag van 577.481 dollar. Dit bedrag komt voort uit een winstdelingsregeling met betrekking tot het bedrijf HonorBar van Alba.

Het voormalige koppel was tussen 2008 en 2025 getrouwd. Het stel kreeg samen drie kinderen.