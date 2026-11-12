De Amerikaanse actrice Jessica Chastain keert terug naar Broadway. Vanaf april is Chastain te zien in het theaterstuk Lost Lear, meldt The Hollywood Reporter.
Lost Lear gaat over een voormalige actrice (Chastain) die dementie heeft en zich inbeeldt dat ze weer oefent voor het stuk King Lear. Ook de acteurs Michael Urie en Corey Stoll spelen in het stuk.
De Oscarwinnares stond in 2023 voor het laatst op een Broadway-podium, in het stuk A Doll's House. Ze ontving twee Tony-nominaties voor haar rol. Sindsdien is ze actief geweest als producer in de films Mother's Instinct en Dreams. Ook speelt ze in de recent verschenen horrorfilm Other Mommy.