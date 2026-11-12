ENSCHEDE (ANP) - FC Twente heeft twintig van de eigen supporters een stadionverbod opgelegd voor het gooien van bekers of andere voorwerpen. Dat meldt de Eredivisieclub donderdag op de eigen site. De club zegt zich "genoodzaakt" te voelen om harder op te treden tegen bekergooiers in het eigen stadion.

"Word je betrapt op het gooien van voorwerpen, dan riskeer je een stadionverbod, financiële aansprakelijkheid en het verlies van je seizoenskaart", aldus FC Twente. De club zegt in de afgelopen thuiswedstrijden een "sterke toename" te zien van het aantal supporters dat met bekers of andere voorwerpen gooit. Daarbij hebben supporters ook verwondingen opgelopen. Ook leidt het tot boetes voor de club.

Twente wijst op de financiële, maar ook de sportieve consequenties. Het gooien van bekers of voorwerpen op het veld kan leiden tot tijdelijk of uiteindelijk definitief staken van wedstrijden. "Daarmee worden 30.000 supporters gedupeerd", schrijft FC Twente.