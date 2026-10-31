Jessica Lange denkt aan einde van acteercarrière

Jessica Lange heeft het gevoel dat haar acteercarrière mogelijk ten einde loopt. De 77-jarige actrice zegt in een interview met Rolling Stone dat haar recente film Long Day's Journey Into Night een mooi afscheid zou kunnen zijn.

"Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik aan het einde kom", zegt Lange. "En misschien is het geen slechte manier om te stoppen, met Long Day's Journey Into Night als laatste film en de rol van Mary Tyrone."

De tweevoudig Oscarwinnares zegt dat het steeds moeilijker wordt om interessante filmprojecten van de grond te krijgen. Vooral voor oudere actrices zijn er volgens haar weinig rollen. "Het lijkt niet meer eenvoudig om films gemaakt te krijgen, in ieder geval niet het soort films dat mij interesseert."

Marlene Dietrich

Lange heeft nog enkele projecten in ontwikkeling, waaronder een film over Marlene Dietrich. Of die er daadwerkelijk komt, is onzeker. De actrice speelde onlangs ook nog in het dertiende seizoen van American Horror Story.

Lange won Oscars voor haar rollen in Tootsie (1982) en Blue Sky (1994). Ze is daarnaast bekend van films als King Kong en de serie American Horror Story.