Romy Monteiro ambieert carrière zoals die van Ruth Jacott

Romy Monteiro hoopt een carrière op te bouwen zoals die van Ruth Jacott. Ze bewondert de 66-jarige zangeres omdat die nog altijd theatershows maakt en hits heeft die iedereen kan meezingen, zo vertelt Monteiro in De Geknipte Gast aan Özcan Akyol.

"Ze is echt een vakvrouw", aldus Monteiro. De 33-jarige zangeres richt zich inmiddels volledig op haar zangcarrière, omdat ze daar het meeste geluk uit haalt. "Ik wil een kwalitatief goede entertainer zijn en blijven en een leuk mens", vertelt ze. Presenteren doet ze niet meer. "Dat is ook hard werken, maar daar haal ik minder voldoening uit."

Monteiro zegt dat ze sinds haar burn-out minder en gerichter is gaan werken. "Ik doe alleen dingen die het me waard zijn." De burn-out ontstond toen ze de hoofdrol speelde in de musical The Bodyguard. Inmiddels gaat het een stuk beter met haar.

In die periode kreeg Monteiro onder meer last van haaruitval en bleef haar menstruatie uit. "Die mentale klachten was ik aan het negeren, waardoor het lichamelijke klachten werden", vertelt ze. "Ik kon niet meer presteren, ik was op. Mijn lichaam was echt op. Dat dwong mij om te stoppen."