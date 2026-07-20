Jessie J en partner uit elkaar

Jessie J en haar partner Chanan Colman zijn uit elkaar. De Britse zangeres maakte het nieuws bekend via Instagram. Volgens de 37-jarige Jessie J besloten zij en de Deense basketballer "enige tijd geleden" een punt achter hun liefdesrelatie te zetten.

"Het is een verdrietige en moeilijke situatie geweest", schrijft ze. De twee wilden het nieuws eerst privé verwerken om een "gezonde en gelukkige" omgeving te creëren voor hun zoon Sky.

De zangeres benadrukt dat zij en Colman als vrienden met elkaar verdergaan en samen voor hun zoon blijven zorgen. "We zullen elkaar altijd met liefde, respect en zorg blijven steunen", aldus Jessie J.

Jessie J en Colman kregen in mei 2023 zoon Sky. De zangeres maakte vorige maand bekend dat ze na een operatie vrij is van borstkanker.