Koning Filip uit in toespraak zorgen over klimaat en economie

Koning Filip van België heeft in zijn jaarlijkse toespraak voor de nationale feestdag zijn zorgen geuit. Hij noemde onder meer de vroege hittegolf van dit jaar en de Belgische overheidsfinanciën. Hij riep op tot nationale eenheid, samenwerking en solidariteit om de crises het hoofd te bieden.

De koning begon zijn toespraak met de uitzonderlijk vroege hittegolf in juni, die in België tot oversterfte heeft geleid. "We hebben er allemaal onder geleden, maar het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen: de ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voorstaan", zei Filip.

Hij sprak ook over financiële en geopolitieke uitdagingen voor België. "Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen, in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen, en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn", aldus de koning.

Onderwijs

Ook de druk op het onderwijs was een thema in de jaarlijkse toespraak. Afgelopen jaar werd bekend dat de onderwijskwaliteit in België achteruitgaat en dat de sector met zware tekorten kampt. De koning riep op tot rust en wederzijds respect bij de start van het nieuwe schooljaar.

Filip had ook speciale aandacht voor dementiepatiënten. "Ik bewonder ten zeerste de zorgverleners, de verenigingen, iedereen die deze patiënten opvangt en hun een veilige omgeving biedt - met respect voor hun waardigheid."

Wreed

Hij haalde ook de onrust in de wereld aan. "In deze turbulente wereld trekken veel staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht - en voeren ze, onder valse voorwendselen, waanzinnige en wrede oorlogen", zei hij. Het mag de aandacht voor uitdagingen als "armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen" niet doen verslappen, zei hij.

De koning riep op om "als één front" op te treden tegen bedreigingen, gemeenschappelijke regels na te leven en toezichthoudende instellingen te steunen.