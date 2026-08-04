Jessie Jazz Vuijk vindt het "echt bizar als je ziek bent met een baby en een peuter". Dat vertelt de influencer, die naar eigen zeggen "helemaal gevloerd is door een griep", in een video op Instagram.

"Ik ben echt zo ziek dat eigenlijk het opnemen van deze video al te veel is. Maar ik wou ook even in de lucht komen met de minder leuke dingen in het leven", vertelt ze. "Ik vind het best wel heel moeilijk om mijn aandacht te verdelen en als je dan ook nog eens geen energie hebt", zegt ze terwijl ze een diepe zucht slaakt. "Dus ik ga nu gewoon proberen heel snel beter te worden. Dit is ook mijn leven, dan weten jullie dat weer."

Vuijk en haar verloofde Kaj Gorgels werden in 2023 ouders van zoon Xavier. In mei maakten ze de geboorte bekend van hun tweede zoontje Xandro Rio.