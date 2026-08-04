De actrice die de oma van Ned Leeds speelde in de film Spider-Man: No Way Home is op 82-jarige leeftijd overleden. Mary Rivera stierf al in april in Hawaii, melden Amerikaanse media op basis van haar overlijdensadvertentie.

Rivera was in 2021 te zien in een van de meest gedenkwaardige scènes in het derde deel van de superheldenreeks met Tom Holland in de hoofdrol. Daarin verschijnen de Peter Parkers van Andrew Garfield en Tobey Maguire, die Spider-Man speelden in eerdere films, uit parallelle universa. De oma van Ned vraagt dan aan de Spider-Man van Garfield een spinnenweb weg te halen uit een lastig te bereiken hoek in de kamer.

Vorige week verscheen met Spider-Man: Brand New Day de langverwachte opvolger van Spider-Man: No Way Home in de bioscoop. De film zette met een opbrengst van 932 miljoen dollar het op een na beste openingsweekend ooit neer.