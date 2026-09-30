Jetten koestert mooie herinneringen aan Paulien Cornelisse

Premier Rob Jetten noemt het overlijden van Paulien Cornelisse "ontzettend verdrietig nieuws". Op sociale media schrijft hij dat de schrijfster en cabaretière gemist zal worden.

"Tijdens De slimste mens leerde ik Paulien voor én achter de schermen kennen als scherp, grappig en ontzettend lief", stelt Jetten, die het vorig najaar tot de finale van de populaire quiz schopte. "Ik koester de mooie herinneringen aan onze gesprekken en haar geweldige gevoel voor taal en humor."

"De strijd tegen kanker mocht ze niet winnen, maar de impact die zij gemaakt heeft met haar woorden, verhalen en voorstellingen leeft voort", besluit de premier. "Veel sterkte en liefde voor haar familie, vrienden en iedereen die haar liefhad."