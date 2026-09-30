Voetbalsters Ajax plaatsen zich voor hoofdtoernooi Europa Cup

AKTOBE (ANP) - De voetbalsters van Ajax hebben zich woensdag in Kazachstan geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Na de 8-0-thuiszege op WFC Aktobe van een week geleden werd woensdag met 1-0 verloren in Kazachstan.

Het hoofdtoernooi van de Europa Cup begint eind oktober met de achtste finales, bestaande uit een dubbele ontmoeting met een nog te bepalen tegenstander. Later op woensdag kunnen ook PSV en Feyenoord zich plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Ajax reisde zonder onder anderen aanvoerder Sherida Spitse af naar Kazachstan en gaf veel jong talent de kans om zich te laten zien. Het lukte het verjongde elftal ondanks veel doelpogingen niet om te scoren. In de 83e minuut zorgde de Amerikaanse Morgan Rees met een afstandsschot over de ver uitgekomen doelvrouw Danae van der Vliet heen voor de 1-0.