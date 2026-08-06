Jim Bakkum zal zich Jerney Kaagman blijven herinneren als "een bijzonder, uniek mens". Dat schrijft hij op Instagram onder foto's waarop hij met de overleden zangeres te zien is. De twee leerden elkaar kennen tijdens de talentenjacht Idols, waaraan Bakkum deelnam. Kaagman was een van de juryleden. Ook andere bekende Nederlanders reageren massaal op sociale media op het overlijden van Kaagman.

"Jerney was een vrouw met een groot sociaal hart", schrijft zanger Henk Westbroek. Erik de Zwart noemt Kaagman een "rockchick en altijd een dame". "Wie was niet verliefd op haar? Mooie dingen met haar meegemaakt toen ze werkte bij Radio Noordzee Nationaal en Buma Cultuur", blikt de radiopresentator terug. Thomas Berge bedankt de Earth & Fire-zangeres voor "steun, wijze woorden en momenten die ik heb mogen meemaken met u". "Rust zacht lieve Jerney,", schrijft hij.

Daarnaast delen onder anderen Gerard Ekdom, Patty Brard en Cornald Maas eerbetonen op Instagram. Ook directeur van boekingskantoor Agents After All Wilbert Mutsaers staat stil bij het overlijden. Hij noemt het "geen mooie dag voor de Nederlandse muziek". Daarmee doelt de voormalig zendermanager van 3FM ook op rapper Tony Scott, die donderdag op 54-jarige leeftijd overleed.

Donderdag werd bekend dat Kaagman eind vorige maand op 79-jarige leeftijd is overleden. De zangeres leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. De uitvaart vond donderdag in besloten kring plaats.