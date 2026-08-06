AMSTERDAM (ANP) - Mika Godts begint met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen Shelbourne. De linksbuiten staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen overeenstemming met Ajax bereikt over een transfer.

Godts vormt een voorhoede met Kasper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn vierhonderdste wedstrijd voor het eerste elftal van Ajax.

Oscar Gloukh en Youri Regeer zijn de andere middenvelders van Ajax in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Doelman Maarten Paes leidt een defensie met Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Daley Blind en Owen Wijndal.

Aanwinsten op de bank

Aanwinsten Marcos Leonardo, Caio Henrique, Tolu Arokodare, Julian Brandt en Marc ter Stegen zitten op de bank als het duel om 20.00 uur begint.

Beide ploegen treffen elkaar volgende week in Dublin voor de return. De winnaar van de dubbele ontmoeting strijdt in de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League.