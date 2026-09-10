Presentator Jimmy Kimmel verplaatst zijn interview met de Democratische Texaanse politicus James Talarico in Jimmy Kimmel Live! naar YouTube. Volgens de presentator van de ABC-talkshow volgt die beslissing na dreigementen van toezichthouder FCC. In eerste instantie zou Kimmel het gesprek in zijn talkshow doen.

"Morgenavond interview ik James Talarico onder ongebruikelijke omstandigheden", zei Kimmel op woensdag. "In de ruim twintig jaar dat onze show bestaat, heb ik eigenlijk altijd probleemloos Amerikanen geïnterviewd die zich kandidaat stellen voor een ambt, net zoals (David) Letterman, (Jay) Leno, Arsenio (Hall) dat deden, ga zo maar door." Ook haalde hij een interview aan met de Amerikaanse president Donald Trump in 2015 toen hij meedeed aan de voorverkiezingen voor het presidentschap.

"Nu hij president is, heeft zijn FCC gedreigd met maatregelen tegen mij, tegen onze show, tegen onze zender ABC, onze regionale omroepen en lokale stations. Puur vanwege gebruikelijke, traditionele redactionele keuzes en het uitnodigen van gasten die hen blijkbaar niet zinnen", vervolgde Kimmel. Volgens Kimmel heeft hij dit besluit moeten nemen, omdat "lokale stations en ABC-partners in Texas anders met dit gedoe te maken zouden krijgen". Hij eindigde zijn monoloog met de oproep aan kijkers om in november je stem uit te brengen bij de tussentijdse verkiezingen.

Het is de tweede keer dat een interview met Talarico wordt geblokkeerd. Zo had zender CBS Stephen Colbert begin dit jaar verboden om een interview met de politicus tijdens The Late Show uit te zenden, omdat dit in strijd zou zijn met regels van de landelijke toezichthouders. De zender ontkende dat later. Het gesprek werd verplaatst naar YouTube en is inmiddels 9,5 miljoen keer bekeken.