Filmproducent J.J. Abrams is "ontzettend blij" dat zijn dochter, zangeres Gracie Abrams, een rol heeft bemachtigd in de nieuwe film van Halina Reijn. In gesprek met Entertainment Tonight laat Abrams weten dat hij het acteerdebuut van zijn dochter aanmoedigt.

"Ik weet hoe hard ze werkt om alles te combineren, dus ik ben ontzettend blij voor haar. Als ouder kun je alleen maar hopen dat het werk dat je kinderen doen hen voldoening geeft. Zolang dat het geval is - en ik weet hoe hard ze ervoor vecht - ben ik dolblij voor haar", aldus de 60-jarige filmproducent, bekend van onder meer grote sciencefiction- en actiefranchises, waaronder Star Wars, Star Trek, Mission: Impossible en het Cloverfield-universum.

Op de vraag of J.J. Abrams en zijn dochter in de toekomst samenwerken aan een project, grapt hij dat ze het daar waarschijnlijk "te druk voor heeft". De nieuwe film van Halina Reijn heet Please en wordt gemaakt voor productiebedrijf A24, waar ze eerder mee werkte voor Babygirl en Bodies Bodies Bodies. Abrams speelt de hoofdrol naast tegenspeler Tom Burke. Ook zijn er rollen voor Lola Tung en David Jonsson. Een releasedatum en details van het verhaal zijn niet bekend.