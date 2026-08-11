Beyoncé is aangeklaagd vanwege het gebruik van een sample in haar nummer ALIEN SUPERSTAR. Een muziekbedrijf en producent stellen dat de zangeres een fragment uit een ander nummer heeft gebruikt zonder daarvoor de juiste toestemming te hebben. Dat meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Het gaat om een gesproken fragment uit het nummer Moonraker van muzikant John Holiday. Volgens de aanklagers bezitten zij de rechten op dat nummer en had Beyoncé hun toestemming nodig om het fragment te gebruiken.

Beyoncés team zou enkele weken na de release van ALIEN SUPERSTAR, afkomstig van haar countryalbum RENAISSANCE in 2022, wel toestemming hebben gevraagd aan Holiday. Volgens de aanklagers kon hij die toestemming echter niet meer geven, omdat hij de rechten op zijn nummer al jaren eerder had overgedragen.

De aanklagers eisen een schadevergoeding waarvan de hoogte niet bekend is. Ook willen ze voorkomen dat Beyoncé nog geld verdient aan het gebruik van het fragment.