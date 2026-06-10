Jochem Myjer heeft met twee benefietvoorstellingen van zijn show Net Alsof in totaal 162.964 euro opgehaald voor Stichting Wakker Worden Wakker Worden. Dat bedrag bestaat uit de volledige opbrengst van de voorstellingen, inclusief extra donaties en de verkoop van merchandise.

Stichting Wakker Worden Wakker Worden zet zich in voor meer onderzoek naar en aandacht voor de slaapstoornis narcolepsie. De dochter van Myjer, Limoni, lijdt aan de slaapstoornis. "Wat fantastisch dat er de afgelopen weken in alle media zoveel aandacht is geweest voor narcolepsie. En wat een waanzinnig bedrag hebben we met z'n allen opgehaald!", laat Myjer weten.

De twee benefietvoorstellingen vonden plaats op 1 en 9 juni in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.