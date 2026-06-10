MIAMI (ANP/AFP/RTR) - WK-scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan uit Somalië zou toegang tot de Verenigde Staten zijn geweigerd vanwege "banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties". Dat vertelde een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan persbureau AFP.

Artan, die vorig jaar door de Afrikaanse voetbalbond (CAF) werd uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar, werd afgelopen weekend toegang geweigerd op het vliegveld van Miami. Hij zou een geldig visum hebben gehad. Somalië is wel een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten.

Rodney Scott, de baas van de Amerikaanse douane- en grensbewaking (CBP), zei dat reizigers regelmatig de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd omdat ze niet in aanmerking komen voor toegang of een bedreiging vormen.

"Het kan me niet schelen wat je voor je beroep doet. De wet blijft de wet", werd Scott tijdens een evenement geciteerd door persbureau Reuters. "Als je niet aan de voorwaarden voldoet om het land binnen te komen, laten we je niet binnen, alleen maar omdat we willen dat je een wedstrijd fluit."